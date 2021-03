Benzema: «Ronaldo al Real? Non posso parlare di giocatori altrui» (Di lunedì 15 marzo 2021) Karim Benzema ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l’Atalanta: queste le sue dichiarazioni Karim Benzema ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni. «Mi sento in forma, sto bene e ho fiducia nelle mie condizioni. Ho recuperato bene. Devo continuare così per aiutare la mia squadra. Non sottovalutiamo nessuno, non esistono squadre piccole. L’Atalanta è una buona squadra, attacca molto e segna tanto. Siamo in Champions League e c’è tanta pressione. Rispettiamo i nostri avversari ma siamo consapevoli di essere forti. Ronaldo? Non posso palare dei giocatori che non fanno parte della nostra squadra. Ronaldo gioca nella Juve e segna molti gol. Decideranno loro cosa fare» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Karimha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l’Atalanta: queste le sue dichiarazioni Karimha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni. «Mi sento in forma, sto bene e ho fiducia nelle mie condizioni. Ho recuperato bene. Devo continuare così per aiutare la mia squadra. Non sottovalutiamo nessuno, non esistono squadre piccole. L’Atalanta è una buona squadra, attacca molto e segna tanto. Siamo in Champions League e c’è tanta pressione. Rispettiamo i nostri avversari ma siamo consapevoli di essere forti.? Nonpalare deiche non fanno parte della nostra squadra.gioca nella Juve e segna molti gol. Decideranno loro cosa fare» Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportal_it : Benzema fa finta di niente su Ronaldo - MCalcioNews : Benzema su Ronaldo: 'Non so se sta bene alla Juventus' - Ank27118 : RT @Paroladeltifoso: Benzema: “Ronaldo? Non so se sta bene alla Juve…” - Paroladeltifoso : Benzema: “Ronaldo? Non so se sta bene alla Juve…” - TUTTOJUVE_COM : Benzema: 'Ronaldo? Non so se sta bene o meno alla Juve' -