AstraZeneca: "I dati che possediamo ci fanno stare tranquilli, io mi vaccinerei", afferma Crisanti (Di lunedì 15 marzo 2021) Indubbiamente, 'coincidenza' o meno che sia, a seguito dei diversi decessi verificatesi in questi giorni tra la Sicilia ed il Piemonte, da parte degli italiani continuano – legittimamente – ad emergere dubbi e perplessità rispetto al vaccino anti-Covid di AstraZeneca. AstraZeneca: dubbi e perplessità in molti paesi. La Germania ne ha sospeso l'uso Dubbi e perplessità, per dovere di cronaca, da associare agli stessi espressi da diversi paesi europei dove, allo stesso modo, a seguito dell'inoculazione di questo vaccino, si sono ugualmente registrate reazioni a volte drammatiche. La stessa Germania ha infatti comunicato poi fa, di aver temporaneamente sospeso la vaccinazione AstraZeneca, in attesa di riscontri più approfonditi.

