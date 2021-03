Vaccino AstraZeneca sospeso in Olanda

(Di lunedì 15 marzo 2021) L’sospende l’uso delfino al 28 marzo in forma cautelativa. L’annuncio è stato dato dal ministero della Salute olandese e la decisione è stata assunta a seguito della segnalazione di “possibili effetti collaterali” che si sarebbero verificati in Danimarca e. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Aifa inoltre "rassicura fortemente i cittadini sulla sicurezza del". La Regione Marche "è attenta a garantire in ogni caso la massima sicurezza nella campagna vaccinale e crede ...... l'Autorità olandese per i farmaci ha consigliato, come misura precauzionale e in attesa di ulteriori indagini, di sospendere la somministrazione del" contro Covid - 19. Lo ha ...AstraZeneca si difende. La società ribadisce che il suo vaccino contro il Covid-19 è un prodotto che può essere utilizzato tranquillamente. «La sicurezza delle persone sarà sempre al primo posto», ...Con la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, domenica 15 marzo è entrato in vigore il Decreto Legge che introduce nuove regole per il contenimento del Covid19. Tra le novità princip ...