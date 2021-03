Vaccini: Figliuolo, forte azione di Draghi su multinazionali (Di domenica 14 marzo 2021) “A fine mese arriveremo a 15 milioni di dosi di Vaccini, nel prossimo trimestre ne avremo 52 milioni, nel terzo 84 milioni di dosi. C’è stata una forte azione del presidente Draghi sui vertici delle case farmaceutiche, al mio livello ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. Ad aprile inizierà ad arrivare Johnson e Johnson, un vaccino monodose, con circa 25 milioni di dosi nel secondo trimestre, che è come averne 50 milioni”. Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo a Che Tempo Che Fa su Rai Tre. Il problema dei caregiver delle persone con disabilità ”è stato recepito e devono essere vaccinati i genitori, i tutori e i caregiver, i badanti per dirla in italiano, ovvero chi si occupa di queste persone, sarebbe delittuoso non farlo”, ha aggiunto. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) “A fine mese arriveremo a 15 milioni di dosi di, nel prossimo trimestre ne avremo 52 milioni, nel terzo 84 milioni di dosi. C’è stata unadel presidentesui vertici delle case farmaceutiche, al mio livello ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. Ad aprile inizierà ad arrivare Johnson e Johnson, un vaccino monodose, con circa 25 milioni di dosi nel secondo trimestre, che è come averne 50 milioni”. Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid Francescoa Che Tempo Che Fa su Rai Tre. Il problema dei caregiver delle persone con disabilità ”è stato recepito e devono essere vaccinati i genitori, i tutori e i caregiver, i badanti per dirla in italiano, ovvero chi si occupa di queste persone, sarebbe delittuoso non farlo”, ha aggiunto.

