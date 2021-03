Pd, via al dopo Zingaretti: è il giorno di Enrico Letta segretario (Di domenica 14 marzo 2021) A dieci giorni esatti da quando, il 4 marzo scorso, Nicola Zingaretti si è clamorosamente dimesso dal vertice del Partito democratico con un inatteso post su Facebook, il Pd ha da oggi un nuovo segretario: Enrico Letta, 55 anni il prossimo 20 agosto. Si tratta di un ritorno sorprendente per l’ex presidente del Consiglio (2013/2014) dopo 7 anni di “auto esilio” in Francia, alla guida della scuola di alti studi politici di Sciences Politiques alla Sorbona di Parigi. Il ringraziamento a Zingaretti “Sono stati giorni complessi e complicati. Ringrazio e saluto Nicola Zingaretti: a lui mi lega lunga e grande amicizia – ha dichiarato Letta nel corso dell’assemblea in streaming video del Pd oggi 14 marzo -. Un rapporto importante di sintonia. Abbiamo fatto ... Leggi su velvetmag (Di domenica 14 marzo 2021) A dieci giorni esatti da quando, il 4 marzo scorso, Nicolasi è clamorosamente dimesso dal vertice del Partito democratico con un inatteso post su Facebook, il Pd ha da oggi un nuovo, 55 anni il prossimo 20 agosto. Si tratta di un ritorno sorprendente per l’ex presidente del Consiglio (2013/2014)7 anni di “auto esilio” in Francia, alla guida della scuola di alti studi politici di Sciences Politiques alla Sorbona di Parigi. Il ringraziamento a“Sono stati giorni complessi e complicati. Ringrazio e saluto Nicola: a lui mi lega lunga e grande amicizia – ha dichiaratonel corso dell’assemblea in streaming video del Pd oggi 14 marzo -. Un rapporto importante di sintonia. Abbiamo fatto ...

