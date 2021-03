Paura alla Stazione Termini, immigrati prendono a bottigliate una ragazza e si scatena la rissa (Di domenica 14 marzo 2021) Una furibonda rissa tra venti persone alla Stazione Termini di Roma. La lite ha avuto inizio quando un giovane immigrato ha fatto un pesante apprezzamento nei confronti di una ragazza. Lei ha reagito e un’amica del giovane ha preso una bottiglia e l’ha colpita al volto.A quel punto è scoppiato il putiferio con molti ragazzi che se le sono date di santa ragione. alla fine le forze dell’ordine hanno denunciato per rissa quattro persone, due stranieri e due italiane. Il tutto, davanti al McDonald’s di via Giolitti. La rissa alla Stazione Termini La rissa ha richiesto l’intervento delle volanti della polizia. E ha richiamato l’attenzione dei presenti nei pressi dell’ingresso del la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 marzo 2021) Una furibondatra venti personedi Roma. La lite ha avuto inizio quando un giovane immigrato ha fatto un pesante apprezzamento nei confronti di una. Lei ha reagito e un’amica del giovane ha preso una bottiglia e l’ha colpita al volto.A quel punto è scoppiato il putiferio con molti ragazzi che se le sono date di santa ragione.fine le forze dell’ordine hanno denunciato perquattro persone, due stranieri e due italiane. Il tutto, davanti al McDonald’s di via Giolitti. LaLaha richiesto l’intervento delle volanti della polizia. E ha richiamato l’attenzione dei presenti nei pressi dell’ingresso del la ...

