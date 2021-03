La storia di Ornella Pinto ammazzata dal suo compagno mentre dormiva con il loro bambino (Di domenica 14 marzo 2021) Ornella Pinto è l’ennesima vittima italiana. Ornella Pinto è l’ennesima donna uccisa da un uomo che non accettava di esser stato lasciato, che non accettava la fine di una relazione. Aveva solo 43 anni Ornella e da poche settimane aveva deciso di interrompere la sua relazione con Giuseppe Iacomino. Aveva detto basta e viveva da sola con il bambino che avevano avuto quattro anni fa. Iacomino ha deciso però che a dire basta doveva essere lui, per questo, con una copia delle chiavi della loro casa, si è introdotto nell’abitazione nel quartiere San Carlo di Napoli in piena notte. Ornella dormiva abbracciata con il suo bambino, con il loro bambino, ma neppure questo è servito a fermare gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 marzo 2021)è l’ennesima vittima italiana.è l’ennesima donna uccisa da un uomo che non accettava di esser stato lasciato, che non accettava la fine di una relazione. Aveva solo 43 annie da poche settimane aveva deciso di interrompere la sua relazione con Giuseppe Iacomino. Aveva detto basta e viveva da sola con ilche avevano avuto quattro anni fa. Iacomino ha deciso però che a dire basta doveva essere lui, per questo, con una copia delle chiavi dellacasa, si è introdotto nell’abitazione nel quartiere San Carlo di Napoli in piena notte.abbracciata con il suo, con il, ma neppure questo è servito a fermare gli ...

