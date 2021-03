Hezbollah e Russia per una cooperazione strategica (Di domenica 14 marzo 2021) Le relazioni tra Hezbollah e la Russia si sono basate su interessi reciproci e stretti punti di vista sulle questioni regionali, ha riferito Sputnik. Le due parti avevano avuto colloqui sugli affari regionali in un viaggio di membri di Hezbollah a Mosca alcuni anni fa e ora c’è bisogno di scambiare opinioni sul futuro considerando Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) Le relazioni trae lasi sono basate su interessi reciproci e stretti punti di vista sulle questioni regionali, ha riferito Sputnik. Le due parti avevano avuto colloqui sugli affari regionali in un viaggio di membri dia Mosca alcuni anni fa e ora c’è bisogno di scambiare opinioni sul futuro considerando

Advertising

RadioItaliaIRIB : Podcast di sabato 13 marzo:1-Attacco terroristico alla nave iraniana nel #Mediterraneo,2-#Hezbollah, presto una de… - patriziagatto3 : RT @RadioItaliaIRIB: Hezbollah, presto una delegazione in visita in Russia - RadioItaliaIRIB : Hezbollah, presto una delegazione in visita in Russia - UKEU360 : @sgrmuk @UKLabour @Conservatives @10DowningStreet #Labour Anti #capitalism; anti #Monarchy; anti-democracy; antis… - UKEU360 : @UKLabour Labour.yeah ?? Anti #capitalism; anti #Monarchy; anti-democracy; antisemite; anti-west; anti-business; an… -

Ultime Notizie dalla rete : Hezbollah Russia il conflitto siriano, da rivolta interna a guerra per procura (SCHEDA) ...territori nelle mani delle opposizioni e dei ribelli Le milizie libanesi filo - iraniane Hezbollah ... Il regime respinge ogni responsabilità Accordo fra Starti Uniti e Russia (e i rispettivi presidenti ...

Cosa nasconde la repentina svolta pro Biden della Cechia ... Cina e Russia. La Cechia ambisce infatti a divenire l'interlocutore privilegiato di Washington ... dopo la scelta di inserire anche l'ala politica (e non solo quella militare) di Hezbollah nella lista ...

La Repubblica Islamica dell'Iran tra Occidente e Russia L'Intellettuale Dissidente Hezbollah e Russia per una cooperazione strategica Hezbollah e Russia per discuttere sulla cooperazione in questioni geopolitiche come La situazione in Libano, Siria e Palesina.

La “prima volta” di Biden: raid militare in Siria Il presidente Joe Biden ha ordinato, per la prima volta dall’inizio del suo mandato, un raid aereo sulla Siria. Questa azione ha creato non poche tensioni e molti esponenti politici hanno criticato ta ...

...territori nelle mani delle opposizioni e dei ribelli Le milizie libanesi filo - iraniane... Il regime respinge ogni responsabilità Accordo fra Starti Uniti e(e i rispettivi presidenti ...... Cina e. La Cechia ambisce infatti a divenire l'interlocutore privilegiato di Washington ... dopo la scelta di inserire anche l'ala politica (e non solo quella militare) dinella lista ...Hezbollah e Russia per discuttere sulla cooperazione in questioni geopolitiche come La situazione in Libano, Siria e Palesina.Il presidente Joe Biden ha ordinato, per la prima volta dall’inizio del suo mandato, un raid aereo sulla Siria. Questa azione ha creato non poche tensioni e molti esponenti politici hanno criticato ta ...