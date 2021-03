Dieci anni dalla morte del poeta Michele Sovente, Procida lo ricorda con una serie di appuntamenti (Di domenica 14 marzo 2021) Per il decennale della scomparsa di Michele Sovente, avvenuta il 25 marzo 2011, sono previsti una serie di appuntamenti promossi dal Comune di Monte di Procida in collaborazione con enti, istituzioni e con i familiari e gli amici del poeta. Si parte proprio il 25 marzo (giornata in cui tra l’altro si celebra il “Dantedì”) in piazza Sovente dove alle 15 sarà deposta una corona di alloro. Alla cerimonia istituzionale – che si terrà in assenza di pubblico e sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook del comune – interverranno il Direttore del Parco Archeologico dei Campi flegrei e, insieme al Sindaco di Monte di Procida, i rappresentanti degli altri comuni del Tavolo della cultura, Bacoli, Giugliano e Pozzuoli. Interverranno inoltre ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Per il decennale della scomparsa di, avvenuta il 25 marzo 2011, sono previsti unadipromossi dal Comune di Monte diin collaborazione con enti, istituzioni e con i familiari e gli amici del. Si parte proprio il 25 marzo (giornata in cui tra l’altro si celebra il “Dantedì”) in piazzadove alle 15 sarà deposta una corona di alloro. Alla cerimonia istituzionale – che si terrà in assenza di pubblico e sarà trasmessa in direttapagina Facebook del comune – interverranno il Direttore del Parco Archeologico dei Campi flegrei e, insieme al Sindaco di Monte di, i rappresentanti degli altri comuni del Tavolo della cultura, Bacoli, Giugliano e Pozzuoli. Interverranno inoltre ...

