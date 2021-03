Deraglia treno in stazione | tragedia sfiorata e traffico in tilt

(Di domenica 14 marzo 2021) IN AGGIORNAMENTO A Ventimiglia, provincia di Imperia, il vagone di uncisterna - riporta la redazione di Tgcom24 - adibito al trasporto di ossido di etilene, èto intorno alle 06:30 nei ...

Ventimiglia:vagone cisterna È accaduto tutto in pochi attimi intorno alle 6.30 del mattino di domenica 14 marzo. Uncisterna, adibito al trasporto di ossido di etilene è deragliato a ...IN AGGIORNAMENTO A Ventimiglia, provincia di Imperia, il vagone di uncisterna - riporta la redazione di Tgcom24 - adibito al trasporto di ossido di etilene, è deragliato intorno alle 06:30 nei ...Alle 6.30 di domenica un vagone cisterna è deragliato a Ventimiglia. Fortunatamente, il contenitore adibito al trasporto di ossido di etilene ...L’incidente alle 6.30 di domenica. Il vagone adibito al trasporto di ossido di etilene era vuoto. Non ci sono feriti.