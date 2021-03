Covid, iniziativa del Consorzio Melannurca IGP per aiutare i ristoratori (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn video per presentare una ricetta che abbia la regina delle mele, ovvero la Melannurca, come protagonista, e che sarà pubblicato su Youtube. È l’iniziativa del Consorzio Melannurca Campana IGP per lanciare un messaggio di speranza in piena zona rossa, da parte della “rossa” per eccellenza. Ogni ristoratore campano, entro il 31 marzo, potrà inviare (indirizzo Melannurcacampanaigp@gmail.com), un breve video promozionale, della durata massima di circa 2 minuti, dove si “racconti” una ricetta incentrata sulla regina delle mele. Basterà, dunque, inviare una semplice mail che contenga il link del video caricato sul canale YouTube e tutti i riferimenti del ristorante a cui si deve la paternità della ricetta e il nome della ricetta stessa. I video oggi sono lo strumento più potente ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn video per presentare una ricetta che abbia la regina delle mele, ovvero la, come protagonista, e che sarà pubblicato su Youtube. È l’delCampana IGP per lanciare un messaggio di speranza in piena zona rossa, da parte della “rossa” per eccellenza. Ogni ristoratore campano, entro il 31 marzo, potrà inviare (indirizzocampanaigp@gmail.com), un breve video promozionale, della durata massima di circa 2 minuti, dove si “racconti” una ricetta incentrata sulla regina delle mele. Basterà, dunque, inviare una semplice mail che contenga il link del video caricato sul canale YouTube e tutti i riferimenti del ristorante a cui si deve la paternità della ricetta e il nome della ricetta stessa. I video oggi sono lo strumento più potente ...

