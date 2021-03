Coppa Italia | a Tarvisio settima piazza per Michaela Patscheider nella sprint in tecnica classica

(Di domenica 14 marzo 2021) Sfugge soltanto per un soffio l’accesso alla finale delladiper. L’alto-atesina in forza all’Underup Ski Team Bergamo ha infatti chiuso inposizione la prova didedicata allalibera risultando la seconda miglior civile in gara. In grado di fermare il cronometro durante le qualifiche in 2’24”87, la portacolori della formazione seriana è stata la prima delle escluse dalla finale precedendo la compagna di squadra Maria Eugenia Boccardi, ottava al traguardo. A trionfare sulle nevi giuliane è stata la valdostana Greta Laurent (Fiamme Gialle) che ha rispettato i pronostici della vigilia lasciandosi alle spalle Ilaria Debertolis (Fiamme Oro Moena) e Federica Cassol (Esercito).

ASRomaFemminile : ?????? ???????????? ?????? L'andata della semifinale di Coppa Italia la vinciamo noi! 2' @AnnaSerturini 49' Hurtig 87'… - juventusfc : Domani, alle 12.30, le #JuventusWomen sono attese dall’andata delle semifinali di #CoppaItaliaFemminile. Le convoc… - Inter : ? | PAREGGIO Decimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia per la Primavera nerazzurra:… - Volleyball_it : Coppa Italia A1 F.: Le interviste post Conegliano-Monza... Wolosz, Folie, De Gennaro, Danesi Orro by… - navispazjali : RT @Milan_ACF: ?? NEXT MATCH ?? ??Coppa Italia ?? Inter ?? 14 marzo ? 12:30 ?? Stadio Breda ?? Tim Vision, Sky -

Sara' l'Igor Gorgonzola Novara a sfidare domani l'Imoco Conegliano nell'atto conclusivo della Final Four delladi Serie A1 femminile. Sul parquet dell'RDS Stadium di Rimini, il sestetto di coach Lavarini si e' imposto per 3 - 1 nella seconda semifinale con la Reale Mutua Fenera Chieri. I parziali: ...Sara' l'Igor Gorgonzola Novara a sfidare domani l'Imoco Conegliano nell'atto conclusivo della Final Four delladi Serie A1 femminile. Sul parquet dell'RDS Stadium di Rimini, il sestetto di coach Lavarini si e' imposto per 3 - 1 nella seconda semifinale con la Reale Mutua Fenera Chieri. I parziali: ...Articolo precedenteCoppa di Polonia: Lo Jastrzebski Wegiel di Andrea Gardini vince la semifinale. 3-0 al Trefl Gdansk ...Giorno di compleanno anche tea gli ex granata oggi; a spegnere le candeline è infatti Massimo Brambilla, ex centrocampista che ha vestito la maglia del Torino tra il 1997 ed il 2002, che ...