ATP Santiago del Cile 2021, Cristian Garín si impone in Finale! Sconfitto in tre set Bagnis (Di lunedì 15 marzo 2021) Pronostici rispettati a Santiago del Cile e vittoria del padrone di casa Cristian Garin (n.22 del mondo) nella Finale del torneo ATP sulla terra rossa Cilena. Vittoria, però, sofferta per Garin al cospetto di un Facundo Bagnis combattivo. 6-4 6-7 (3) 7-5 lo score del confronto dopo 2 ore 38 minuti di partita. Nel primo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio e Garin è bravo a essere concreto, sfruttando la palla break costruita nel settimo game, dopo aver annullato due chance a Bagnis nel quarto e nel sesto gioco. Il Cileno, poi, con un buon rendimento al servizio non dà chance all’argentino di recuperare e la frazione gli sorride sullo score di 6-4. Nel secondo set Garin forza i tempi e strappa il turno in battuta al n.118 del mondo, ma quest’ultimo reagisce ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Pronostici rispettati adele vittoria del padrone di casaGarin (n.22 del mondo) nella Finale del torneo ATP sulla terra rossana. Vittoria, però, sofferta per Garin al cospetto di un Facundocombattivo. 6-4 6-7 (3) 7-5 lo score del confronto dopo 2 ore 38 minuti di partita. Nel primo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio e Garin è bravo a essere concreto, sfruttando la palla break costruita nel settimo game, dopo aver annullato due chance anel quarto e nel sesto gioco. Ilno, poi, con un buon rendimento al servizio non dà chance all’argentino di recuperare e la frazione gli sorride sullo score di 6-4. Nel secondo set Garin forza i tempi e strappa il turno in battuta al n.118 del mondo, ma quest’ultimo reagisce ...

Advertising

mikeshamash : RT @lorenzofares: Dopo la vittoria di Cristian Garin ???? a Santiago è ufficiale: domani l'Italia ???? del #tennis avrà 9 giocatori in top100… - 8cycling : RT @lorenzofares: Dopo la vittoria di Cristian Garin ???? a Santiago è ufficiale: domani l'Italia ???? del #tennis avrà 9 giocatori in top100… - Luca21013415 : RT @lorenzofares: Dopo la vittoria di Cristian Garin ???? a Santiago è ufficiale: domani l'Italia ???? del #tennis avrà 9 giocatori in top100… - apicella57 : RT @SuperTennisTv: ???? Cristian #Garin è il campione di Santiago! ?? Festeggia nella sua terra il quinto titolo #ATP in carriera, battendo… - SuperTennisTv : ???? Cristian #Garin è il campione di Santiago! ?? Festeggia nella sua terra il quinto titolo #ATP in carriera, batt… -