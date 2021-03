(Di domenica 14 marzo 2021)insi, poiDe: «». Oggi pomeriggio, è andato in onda su Canale 5 il talent condotto daDe. Durante la puntata, c’è stato un momento di forte emozione.si è esibita, stregandoi presenti in studio. Ma è la reazione della conduttrice che sorprende i fan. Dopo la performance di, con tanto di acuto finale,De“asfalta” gli allievi e afferma: «Dopo questo, la maggior parte di voi può prendere le proprie felpe e andarsene…». Il commento al ...

Advertising

briIIebbastagds : Il versamento sarebbe stato ancora più problematico e avrebbe peggiorato la situazione - almeno, così le era stato… - lamescolanza : @AmiciUfficiale caos in diretta. @ARISA_OFFICIAL si esibisce, #mariadefilippi s'infuria e spiazza tutti: «Adesso to… - stevevicrn : @_caos_calmo_ anche agli amici - _caos_calmo_ : @robertodp1958 La coreografa di amici 50enne?? - infoitinterno : Amici, caos in diretta. Arisa si esibisce, Maria De Filippi s'infuria e spiazza tutti: «Adesso tornatevene a casa» -

Ultime Notizie dalla rete : Amici caos

Il Mattino

Su Leggo.it le ultime novità.in diretta. Arisa si esibisce, poi Maria De Filippi spiazza tutti: "Adesso tornatevene a casa". Oggi pomeriggio, è andato in onda su Canale 5 il talent condotto da Maria De Filippi. ...in . si esibisce, poi spiazza tutti: 'Adesso tornatevene a casa'. Oggi pomeriggio, è andato in onda su Canale 5 il talent condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata, c'è stato un momento di ...Su Leggo.it le ultime novità. Amici, caos in diretta. Arisa si esibisce, poi Maria De Filippi spiazza tutti: «Adesso tornatevene a casa». Oggi pomeriggio, è ...La denuncia di Luca Pisano, presidente dell'osservatorio Cybercrime: "Un ragazzo di 15 anni è in una pozza di sangue. I suoi amici, terrorizzati, mi riferiscono che è stata massacrato di colpi da un t ...