Traffico Roma del 13-03-2021 ore 07 | 30

(Di sabato 13 marzo 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione è scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale attenzione Tuttavia la nebbia in banchi sullaNapoli tra Anagni Ceprano con visibilità di soli 100 metri a Primavalle lavori in corso in via Mattia Battistini restringimento della sede stradale tra via Forte Braschi via Ennio Bonifazi possibili rallentamenti nelle ore di maggior transito sullaFiumicino ricordiamo la chiusura per lavori verso le ore 3 all’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane a coloro che sono diretti verso l’Eur come alternativa suggeriamo di mettersi sulla carreggiata esterna del raccordo e utilizzare le uscite via del Mario Pontina in direzione del centro lavori di potatura su Viale Trastevere oggi la linea tram 3 effettua servizio solo nella ...