Serie C 2020/2021: un 2-2 tra rigori ed espulsioni: pareggio tra Potenza e Vibonese (Di sabato 13 marzo 2021) pareggio tra Potenza e Vibonese nel match valido per la trentesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021: il risultato finale è di 2-2. Un primo tempo abbastanza contratto è deciso dal rigore al 30? di Baclet. Per il resto poche occasioni da una parte e dall'altra. Si ricordano, in particolare, una pericolosa punizione di Mazzeo intorno al 17? e due occasioni per gli ospiti, con Redolfi che di testa non inquadra bene la porta avversaria e con Plescia, che a due passi dalla linea di porta spreca un tap-in vincente. Al 57? la partita regala un colpo di scena: fallo di mano in area per Sepe, che viene espulso concedendo il penalty. Un'occasione troppo ghiotta per Parigi, che infatti spiazza Marcone. Ci si aspetta ora che l'inerzia della sfida passi nelle mani degli ospiti, i quali ...

