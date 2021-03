Scherma, Coppa del Mondo Budapest 2021: Berrè e Curatoli a un passo dal podio (Di sabato 13 marzo 2021) Si ferma ai quarti di finale l’avventura dei due azzurri della sciabola nella tappa di Coppa del Mondo di Scherma di scena a Budapest. In terra ungherese manca il pass per la semifinale Luca Curatoli, bronzo ai Mondiali 2019, fermato dal tedesco Szabo per 15-13, eliminato anche Enrico Berrè per effetto del 15-12 inflitto dal georgiano Bazadze. Ottimo il percorso che aveva proiettato i due azzurri ai quarti, peccato per l’eliminazione a un passo dal podio assicurato con le semifinali. Si sono fermati prima gli altri azzurri al via. Nella gara femminile Sofia Ciaraglia ha chiuso al ventesimo posto complessivo, eliminata ai sedicesimi di finale dalla francese Berder: è stata lei la migliore per le azzurre in una giornata non esaltante per le altre ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Si ferma ai quarti di finale l’avventura dei due azzurri della sciabola nella tappa dideldidi scena a. In terra ungherese manca il pass per la semifinale Luca, bronzo ai Mondiali 2019, fermato dal tedesco Szabo per 15-13, eliminato anche Enricoper effetto del 15-12 inflitto dal georgiano Bazadze. Ottimo il percorso che aveva proiettato i due azzurri ai quarti, peccato per l’eliminazione a undalassicurato con le semifinali. Si sono fermati prima gli altri azzurri al via. Nella gara femminile Sofia Ciaraglia ha chiuso al ventesimo posto complessivo, eliminata ai sedicesimi di finale dalla francese Berder: è stata lei la migliore per le azzurre in una giornata non esaltante per le altre ...

