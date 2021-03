Kristian Ghedina, pioniere d'animo (Di sabato 13 marzo 2021) Kristian Ghedina, 51 anni, è l'esempio perfetto di uno sportivo con i valori del pioniere moderno. Per questo è stato scelto come ambassador ai Campionati Mondiali di sci alpino che si sono tenuti nella sua Cortina a febbraio 2021, primo grande evento sportivo in piena pandemia, e per questo Longines lo ha scelto per incarnare la collezione Spirit, pensata per uomini che - grazie a record, imprese e coraggio - hanno scritto capitoli di storia e spinto le nuove generazioni a superare i propri limiti. Ghedina simula con le mani una discesa. Tipico gesto degli sciatori pre gara. Orologio Longines Spirit MAX MONTINGELLI13 vittorie e 20 podi in Coppa del Mondo, tre medaglie iridate e due sesti posti alle Olimpiadi: su GQ di marzo il mitico Kristian Ghedina, intervistato da Lucia Galli, ... Leggi su gqitalia (Di sabato 13 marzo 2021), 51 anni, è l'esempio perfetto di uno sportivo con i valori delmoderno. Per questo è stato scelto come ambassador ai Campionati Mondiali di sci alpino che si sono tenuti nella sua Cortina a febbraio 2021, primo grande evento sportivo in piena pandemia, e per questo Longines lo ha scelto per incarnare la collezione Spirit, pensata per uomini che - grazie a record, imprese e coraggio - hanno scritto capitoli di storia e spinto le nuove generazioni a superare i propri limiti.simula con le mani una discesa. Tipico gesto degli sciatori pre gara. Orologio Longines Spirit MAX MONTINGELLI13 vittorie e 20 podi in Coppa del Mondo, tre medaglie iridate e due sesti posti alle Olimpiadi: su GQ di marzo il mitico, intervistato da Lucia Galli, ...

Advertising

LegalePittalis : Si invita ad ascoltare la presentazione dell’aggiornatissimo portale - GrossetoSport : New post (Kristian Ghedina parla agli studenti del Fossombroni) has been published on GrossetoSport -… - Evangelisti_74 : RT @ilGiunco: Kristian Ghedina incontra la scuola: il campione di sci si racconta ai ragazzi - ilGiunco : Kristian Ghedina incontra la scuola: il campione di sci si racconta ai ragazzi -