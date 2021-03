Kate Middleton, la prova che scagiona Meghan Markle (Di sabato 13 marzo 2021) Una prova scagiona Meghan Markle e mette ancora di più a rischio la reputazione di Kate Middleton. Dopo l’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey spuntano nuove indiscrezioni che gettano una luce inedita sullo scontro fra le cognate avvenuto pochi giorni prima del matrimonio di Meghan con Harry. Due anni fa l’ex star di Suits era stata accusata di aver fatto piangere la Middleton, ma in realtà le cose sarebbero andate diversamente. A Oprah, la Markle ha confessato che sarebbe stata lei a sciogliersi in lacrime per via di un malinteso con la moglie di William legato agli abiti delle damigelle. “Era arrabbiata per qualcosa relativo agli abiti delle damigelle e mi ha fatto piangere – ha spiegato -, ha veramente ferito i miei ... Leggi su dilei (Di sabato 13 marzo 2021) Unae mette ancora di più a rischio la reputazione di. Dopo l’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey spuntano nuove indiscrezioni che gettano una luce inedita sullo scontro fra le cognate avvenuto pochi giorni prima del matrimonio dicon Harry. Due anni fa l’ex star di Suits era stata accusata di aver fatto piangere la, ma in realtà le cose sarebbero andate diversamente. A Oprah, laha confessato che sarebbe stata lei a sciogliersi in lacrime per via di un malinteso con la moglie di William legato agli abiti delle damigelle. “Era arrabbiata per qualcosa relativo agli abiti delle damigelle e mi ha fatto piangere – ha spiegato -, ha veramente ferito i miei ...

