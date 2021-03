Ilary Blasi presenta L' isola dei famosi 2021 | i naufraghi divisi in due gruppi

(Di domenica 14 marzo 2021) L'deiapre i battenti il 15 marzosu Canale 5 e la conduttrice,, ha rilasciato un'intervista inedita circa la sua conduzione del reality in arrivo, e non solo. Nel suo nuovo intervento a mezzo stampa, nel dettaglio la conduttrice Mediaset parla del suo atteso ritorno in tv, per poi anticipare alcune novità del suo nuovo reality e lanciare una stoccata ad una neo naufraga. L'deial via su Canale 5 conIn un'intervista concessa a Il Corriere della Sera,si è ufficialmenteta come conduttrice de L'dei, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Spread the love Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di " Verissimo ",è incappata in una gaffe che sta facendo il giro del web. Parlando dell'ansia prima di condurre una trasmissione, specialmente se in diretta, la conduttrice romana ha detto: "Sai quando ti ...Nella puntata del 13 marzo tra gli ospiti di Verissimo ci sono stati anche, Sabrina Ferilli e Alex Schwazer, che si sono raccontati intimamente ai microfoni di Silvia Toffanin. Lo sportivo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sulla vicenda di doping che lo ...Avete visto il promo de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi per lanciare la nuova edizione in partenza il 15 marzo? Molti spettatori che ieri erano su Canale 5 a guardare Titanic, hanno visto la ...Tutto regolare. Mara Venier andrà in onda domenica 14 marzo nella consueta puntata di Domenica In . In settimana si era parlato di un ...