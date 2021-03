Il volo tarda 12 ore e un padre perde la laurea del figlio | Ryanair dovrà pagare i danni morali La giudice | «Evento irrinunciabile»

Leggi su open.online

(Di sabato 13 marzo 2021) Nel 2019 il papà di un giovane studente non ha potuto assistere alla seduta didelal Politecnico di Milano a causa di un ritardo di ben 12 ore delBari-Bergamo. Una situazione che non gli ha permesso di prendere parte e festeggiare uno dei giorni più belli della vita del, ununico e non certo ripetibile. Per questo motivo ladi pace del Tribunale di Bari, Marilia Binelli, ha condannato la compagnia aereaa risarcire l’uomo non solo deieconomici ma anche di quelli. Il risarcimento Come reso noto dall’avvocato Michele Tarquinio, fondatore del portale Rimborsovoli.it, la compagnia sarà chiamata a risarcire non solo 250 euro a titolo di compensazione economica, 73 euro ...