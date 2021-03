Giochi di potere: attentato, inseguimento e caccia all'uomo. Harrison Ford, che brividi (Di sabato 13 marzo 2021) Giochi DI potere Iris ore 21 Con Harrison Ford, Anne Archer, Patrick Bergin. Regia di Philip Noyce. Produzione USA 1992. Durata: 2 ore LA TRAMA. E' il secondo film sulle avventure di Jack Ryan l'analista della CIA che non disdegna avventure alla James Bond, creato da Tom Clancy in una serie di libri che dura ancora. Jack Ryan (per la prima volta interpretato da Harrison Ford) all'inizio della storia s'è ritirato dal servizio attivo. E' a Londra a titolo personale, ma si lascia egualmente coinvolgere in un intrigo internazionale. Quando i terroristi dell'IRA compiono un attentato davanti ai suoi occhi a Buckingham Palace non si trattiene dall'intervenire e uccide nella foga dell'azione uno degli attentatori. Poi torna in America, ma il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021)DIIris ore 21 Con, Anne Archer, Patrick Bergin. Regia di Philip Noyce. Produzione USA 1992. Durata: 2 ore LA TRAMA. E' il secondo film sulle avventure di Jack Ryan l'analista della CIA che non disdegna avventure alla James Bond, creato da Tom Clancy in una serie di libri che dura ancora. Jack Ryan (per la prima volta interpretato da) all'inizio della storia s'è ritirato dal servizio attivo. E' a Londra a titolo personale, ma si lascia egualmente coinvolgere in un intrigo internazionale. Quando i terroristi dell'IRA compiono undavanti ai suoi occhi a Buckingham Palace non si trattiene dall'intervenire e uccide nella foga dell'azione uno degliri. Poi torna in America, ma il ...

