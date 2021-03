Genoa, Ballardini: «Sono soddisfatto. Scamacca deve imparare il mestiere» (Di domenica 14 marzo 2021) Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese. PRESTAZIONE – «Abbiamo giocato una buona partita contro una squadra importante, con qualità tecnica e forza fisica. Grande merito ai miei, Sono soddisfatto della prestazione. Quando loro difendono, lasciano poco spazio e bisogna far girare palla velocemente. Non è facile arrivare agli attaccanti. Ma avevamo già visto questo atteggiamento anche contro le big». VITTORIA SFIORATA – «Chiaro che a un minuto dalla fine prendi una traversa e puoi vincere. Però poi si valuta la prestazione, oltre al risultato. Ci Sono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese. PRESTAZIONE – «Abbiamo giocato una buona partita contro una squadra importante, con qualità tecnica e forza fisica. Grande merito ai miei,della prestazione. Quando loro difendono, lasciano poco spazio e bisogna far girare palla velocemente. Non è facile arrivare agli attaccanti. Ma avevamo già visto questo atteggiamento anche contro le big». VITTORIA SFIORATA – «Chiaro che a un minuto dalla fine prendi una traversa e puoi vincere. Però poi si valuta la prestazione, oltre al risultato. Ci...

