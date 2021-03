Francesco Oppini e la dedica a Tommaso Zorzi: Le dolci parole (Di sabato 13 marzo 2021) Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono stati due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Di recente Francesco ha fatto una dedica all’amico sui social. Ecco le sue parole. Tommaso e Francesco -Solonotizie24La dedica a Tommaso Tommaso ha vinto il reality di seguito dagli italiani, ma ha anche avuto modo di conoscere delle persone stupende. Infatti ha dichiarato che non perderà di vista né Stefania Orlando né Francesco Oppini, l’uomo del quale si sarebbe innamorato. Nonostante non venga corrisposto, Tommaso non hai intenzione di allontanarlo. Per questo motivo sono più amici di prima e spesso si mostrano insieme su ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021)sono stati due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Di recenteha fatto unaall’amico sui social. Ecco le sue-Solonotizie24Laha vinto il reality di seguito dagli italiani, ma ha anche avuto modo di conoscere delle persone stupende. Infatti ha dichiarato che non perderà di vista né Stefania Orlando né, l’uomo del quale si sarebbe innamorato. Nonostante non venga corrisposto,non hai intenzione di allontanarlo. Per questo motivo sono più amici di prima e spesso si mostrano insieme su ...

Advertising

throughfirexyou : @tommaso_zorzi unfollowa quel boomer di francesco oppini ti prego - LostIsland143 : @ccdecri Secondo me Tommaso sul telefono ha una cartella 'Sottone di Francesco Maria Oppini'. Gli hai dato l'assist… - CappellettiEri : RT @fsassanelli11: Prima Tommaso postava foto in hd su Instagram, poi ha conosciuto Francesco Maria Oppini. - SkylarIre : RT @dylanekelly: 'non sono venuto qui a farmi degli amici' poi ha conosciuto Francesco Maria Oppini #tzvip - dylanekelly : 'non sono venuto qui a farmi degli amici' poi ha conosciuto Francesco Maria Oppini #tzvip -