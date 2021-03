DIRETTA F1, Test Sakhir in DIRETTA: Mercedes rialza la testa ed è prima con Bottas, 6° Leclerc (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Leclerc ci riprova con gomma C5 ma lima solo un decimo, non riuscendo a scavalcare nemmeno l’Alfa Romeo di Giovinazzi a parità di mescola. Giornata abbastanza allarmante per la scuderia di Maranello, al netto dei carichi di benzina e delle mappature dei motori. 16.46 Stroll nel frattempo ha effettuato un altro tentativo di time-attack con gomma rossa, non migliorando e restando quindi in quarta piazza a 404 millesimi dalla vetta con Aston Martin. 16.43 La scuderia di Brackley, nonostante le difficoltà di queste prime due giornate, si porta al comando della graduatoria senza però impressionare. Tutti i team hanno comunque (chi più, chi meno) margine specialmente sul giro secco, in vista della prima qualifica stagionale. 16.41 Mercedes non ci sta a chiudere ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 16.49ci riprova con gomma C5 ma lima solo un decimo, non riuscendo a scavalcare nemmeno l’Alfa Romeo di Giovinazzi a parità di mescola. Giornata abbastanza allarmante per la scuderia di Maranello, al netto dei carichi di benzina e delle mappature dei motori. 16.46 Stroll nel frattempo ha effettuato un altro tentativo di time-attack con gomma rossa, non migliorando e restando quindi in quarta piazza a 404 millesimi dalla vetta con Aston Martin. 16.43 La scuderia di Brackley, nonostante le difficoltà di queste prime due giornate, si porta al comando della graduatoria senza però impressionare. Tutti i team hanno comunque (chi più, chi meno) margine specialmente sul giro secco, in vista dellaqualifica stagionale. 16.41non ci sta a chiudere ...

Viktordj : Grande Vanz che svapa in diretta, sti test sembrano una roba da 7gold #SkyMotori - infoitsport : TEST F1 | Segui in diretta con noi la seconda sessione di prove dal Bahrain [LIVE DAY 2] - zazoomblog : LIVE F1 Test Bahrain in DIRETTA: Leclerc lavora sul passo gara Red Bull in grande spolvero - #Bahrain #DIRETTA:… - Michele_Anzaldi : Covid Lazio, 1.757 casi su oltre 38mila test. DIRETTA | Sky TG24 - FrancioJust : Finalmente doveva arrivare chinchero a dire a tutti che nei test tutti i 'forti' si nascondono! Sveglia in diretta!… -