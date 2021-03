Conte e la maledizione della cifra tonda: contro il Torino per sfatare un tabù (Di sabato 13 marzo 2021) Antonio Conte contro il Torino proverà a sfatare una scomoda maledizione riguardanti le ricorrenze a cifra tonda dei match disputati Domani contro il Torino Antonio Conte festeggerà le 500 panchine (incluse le gare saltate per squalifica) in carriera. Una ricorrenza che però non farà troppa simpatia al tecnico salentino che, come ricorda La Gazzetta dello sport, non ha mai vinto nei precedenti a cifra tonda. Al raggiungimento delle 100 panchine infatti Conte ha perso contro il Livorno (allenava l’Atalanta), a 200 e 300 da allenatore della Juventus due pareggi contro Chelsea e Benfica mentre le 400 sono coincise con una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Antonioilproverà auna scomodariguardanti le ricorrenze adei match disputati DomaniilAntoniofesteggerà le 500 panchine (incluse le gare saltate per squalifica) in carriera. Una ricorrenza che però non farà troppa simpatia al tecnico salentino che, come ricorda La Gazzetta dello sport, non ha mai vinto nei precedenti a. Al raggiungimento delle 100 panchine infattiha persoil Livorno (allenava l’Atalanta), a 200 e 300 da allenatoreJuventus due pareggiChelsea e Benfica mentre le 400 sono coincise con una ...

