Coldiretti | allarme per il settore ristorazione | con lo stop crack da 5 miliardi

(Di sabato 13 marzo 2021) La stretta anti-Covid chiude da lunedì il servizio al tavolo e al bancone in bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi in tutta Italia, ad eccezione della Sardegna, con un perdita stimata in circa 5nelle tre settimane che finiscono con gli appuntamenti delle feste di Pasqua e Pasquetta. A rilevarlo è un’analisi dellache evidenzia come in molti abbiano approfittato degli ultimi momenti di relax al tavolo o al bancone nei 120 mila bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi ancora aperti nel weekend prima del lungo lockdown. L’ organizzazione agricola segnala che “sono 7 milioni gli italiani che tradizionalmente consumano il pranzo fuori casa a Pasqua per una spesa stimata pari a 400 milioni”. Viene sottolineato inoltre che “un italiano su tre (32%) dovrà rivedere i propri programmi nel lungo weekend di Pasquetta dedicato ...