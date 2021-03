Bufera su Zingaretti e il suo assessore. “Il Lazio è in zona rossa per i dati vecchi di 14 giorni” (Di sabato 13 marzo 2021) «Se siamo finiti in questa fascia è per colpa di dati vecchi di due settimane fa». Ad attaccare la decisione del governo contro il Lazio in zona rossa, è clamorosamente il fedelissimo di Zingaretti alla Regione Lazio. Quell’Alessio D’Amato, assessore alla Sanità che vantava la super efficienza della Giunta nel contrasto al Covid. Ora, d’improvviso, la colpa sarebbe invece del ministero della Salute. Ghera: “La giunta Zingaretti voleva apparire come la più efficiente” Un pasticcio indecoroso. Un rimpallo di responsabilità che ha scatenato le reazioni dell’opposizione. «Se la nostra Regione è finita in zona rossa – attacca Fabrizio Ghera, capogruppo di FdI alla Regione Lazio – lo si ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) «Se siamo finiti in questa fascia è per colpa didi due settimane fa». Ad attaccare la decisione del governo contro ilin, è clamorosamente il fedelissimo dialla Regione. Quell’Alessio D’Amato,alla Sanità che vantava la super efficienza della Giunta nel contrasto al Covid. Ora, d’improvviso, la colpa sarebbe invece del ministero della Salute. Ghera: “La giuntavoleva apparire come la più efficiente” Un pasticcio indecoroso. Un rimpallo di responsabilità che ha scatenato le reazioni dell’opposizione. «Se la nostra Regione è finita in– attacca Fabrizio Ghera, capogruppo di FdI alla Regione– lo si ...

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Zingaretti Il partito è diventato un autobus per le cariche pubbliche. La sinistra vista da Laforgia ...consenso elettorale del PD eroso dal "partito di Conte" l'alleanza è entrata in crisi e Zingaretti ... la corrente dei magistrati di sinistra all'interno dell'ANM, gli anni di piombo e la bufera di "...

Indiscreto A reggere l'acquasantiera oggi c'erano anche gli altri due elementi del tridente di Zingaretti: il ... E nella bufera Non c'è pace in Forza Italia, dove gli strascichi della composizione del governo ...

Bufera fra i dem per l'attacco di Casalino: "Nel Pd persone straordinarie come Zingaretti e Franceschini. ... la Repubblica "Draghi ha già rotto il c...". Bufera sulla foto di Montanari Stanno facendo discutere in queste ultime ore le immagini di una scritta contro l'operato dell'ex presidente della Banca centrale europea ed attuale presidente del consiglio della Repubblica italiana ...

