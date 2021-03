Atlanta 3 e 4: le riprese inizieranno in Europa nel mese di aprile (Di sabato 13 marzo 2021) Le riprese della terza e quarta stagione di Atlanta, la serie creata e interpretata da Donald Glover, inizieranno nel mese di aprile. Atlanta ritornerà prossimamente con gli episodi della terza e della quarta stagione e FX ha annunciato che le riprese inizieranno a breve in Europa Il cast della comedy con star Donald Glover partirà dagli Stati Uniti il 23 marzo, in vista di un inizio del lavoro sul set previsto per il 5 aprile. John Landgraf, a capo di FX, aveva dichiarato in estate che Donald Glover e il suo team avevano completato il lavoro sugli script della terza e della quarta stagione durante la pausa forzata della produzione che ha impedito la realizzazione delle puntate di Atlanta che avrebbero ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 marzo 2021) Ledella terza e quarta stagione di, la serie creata e interpretata da Donald Glover,neldiritornerà prossimamente con gli episodi della terza e della quarta stagione e FX ha annunciato che lea breve inIl cast della comedy con star Donald Glover partirà dagli Stati Uniti il 23 marzo, in vista di un inizio del lavoro sul set previsto per il 5. John Landgraf, a capo di FX, aveva dichiarato in estate che Donald Glover e il suo team avevano completato il lavoro sugli script della terza e della quarta stagione durante la pausa forzata della produzione che ha impedito la realizzazione delle puntate diche avrebbero ...

