Verissimo | Alex Schwazer racconta il suo dramma | «È stato un complotto nei miei confronti»

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il marciatoreospite di. La sua lunga intervista andrà in onda domani pomeriggio, 13 Marzo 2021, su Canale 5. Il campione olimpico, già ospite del 71° Festival di Sanremo, ha parlato di nuovo della vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto in queste ultimi anni.a febbraio 2021 èassolto dall’accusa di doping “per non aver commesso il fatto”. Il Gip del tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha infatti disposto l’archiviazione del processo neidel marciatore altoatesino. Nonostante ciò, il campione sta ancora lottando per ottenere il permesso di tornare in gara al più presto. Un’intervista quella diai microfoni di Silvia Toffanin che sicuramente arriverà al cuore dei ...

Il marciatoreSchwazer, ospite domani a, racconta il suo stato d'animo dopo che il Tribunale di Bolzano lo ha assolto in seguito alla squalifica per doping nel 2016: "Ho aspettato così tanto questo ...Prima il palco di Sanremo ora lo studio di. Per il marciatoreSchwazer è cominciata una nuova vita. Una storia crudele come le accuse di doping che lo hanno prima messo in ginocchio. Un storia cambiata grazie al Tribunale di ...Prima il palco di Sanremo ora lo studio di Verissimo. Per il marciatore Alex Schwazer è cominciata una nuova vita. Una storia crudele come le accuse di doping che lo hanno prima messo ..."Vorrei andare alle prossime Olimpiadi, ma serve che anche la giustizia sportiva riconosca la mia innocenzaâ? ...