Vaccini ai disabili, ora anche i caregiver sono inseriti tra le categorie prioritarie. "Ma manca ancora una procedura per identificarli"

Nel piano prioritario vaccinale sono stati inseriti per la prima volta anche i caregiver dei soggetti non autosufficienti. Dopo la richiesta di un intervento promossa, in particolare, dalle associazioni delle persone con disabilità, giovedì il ministero della Salute ha diffuso un nuovo documento che aggiorna le raccomandazioni sui gruppi target della vaccinazione, inserendo appunto i caregiver. Il testo è stato condiviso anche da presidenza del Consiglio, commissario straordinario, Iss, Agenas e Aifa. "Sicuramente è una buona notizia che aspettavamo da molto tempo", commenta a ilfattoquotidiano.it il presidente della Federazione per il superamento dell'handicap (Fish), Vincenzo Falabella. All'interno del documento governativo che definisce le categorie

