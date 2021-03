Ultimi sondaggi Euromedia: un anno di Covid, crescono ansia e nervosismo (Di venerdì 12 marzo 2021) Un anno di Covid ha messo a dura prova i nervi degli italiani. È quanto emerge dagli Ultimi sondaggi Euromedia Research che hanno voluto rilevare il sentiment dei cittadini dopo 12 mesi di pandemia. Il 32,1% inizia ad accusare i primi segni di cedimento e di nervosismo mentre il 28,4% afferma di non farcela più a sostenere questa situazione. Nelle ultime due settimane, la percentuale di persone con questi stati d’animo è cresciuta di oltre cinque punti percentuali. Al contempo diminuisce la quota di chi tiene duro: passa dal 33,7% al 27% la percentuale di persone che dichiara di sentirsi ancora forte e di poter andare avanti ancora. Flessione di quasi un punto per chi mostra totale indifferenza riguardo al periodo che stiamo vivendo ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 12 marzo 2021) Undiha messo a dura prova i nervi degli italiani. È quanto emerge dagliResearch che hvoluto rilevare il sentiment dei cittadini dopo 12 mesi di pandemia. Il 32,1% inizia ad accusare i primi segni di cedimento e dimentre il 28,4% afferma di non farcela più a sostenere questa situazione. Nelle ultime due settimane, la percentuale di persone con questi stati d’animo è cresciuta di oltre cinque punti percentuali. Al contempo diminuisce la quota di chi tiene duro: passa dal 33,7% al 27% la percentuale di persone che dichiara di sentirsi ancora forte e di poter andare avanti ancora. Flessione di quasi un punto per chi mostra totale indifferenza riguardo al periodo che stiamo vivendo ...

