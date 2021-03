Torino | Mandragora | “Stiamo raccogliendo buoni risultati Nicola è genuino Con l’Inter…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il centrocampista delRolandoha parlato ai microfoni diChannel di questo primo periodo in granata: "Sono contento perchè siamo riusciti a raccogliereutili a parte l’ultima partita. C’è un gruppo speciale, mi ha fatto subito integrare al meglio e conoscevo già il mister. Mister? L'ho conosciuto a Crotone e avuto a Udine, è una persona positiva, genuina e carismatica. Tutti ci troviamo bene con lui, è difficile non andarci d’accordo. E’ sempre positivo, è così davanti alle telecamere come con noi. Ci dimostra affetto e fiducia sempre, cerca di tirare fuori il meglio anche dalle cose negative. Inter? E' una grande squadra e prima in classifica, in piena lotta per lo scudetto. Ha un centrocampo tecnico e fisico, servirà mettere qualcosa in più per vincere i ...