The Boys: Amazon vicina all'approvazione dello spinoff, Lizze Broadway nel cast (Di venerdì 12 marzo 2021) Lizze Broadway affianca Jaz Sinclair nel cast dello spinoff di The Boys, che presto potrebbe ricevere l'ordine di produzione da Amazon Prime Video. Amazon è sul punto di approvare la serie spinoff di The Boys, mentre si celebra l'arrivo nel cast di Lizze Broadway che affiancherà il preannunciato Jaz Sinclair come svela Variety. Lo spinoff sarà vietato ai minori ed esplorerà le vite dei Supes che frequentano un college gestito da Vought International, alle prese con gli ormoni ed incredibilmente competitivi mentre mettono alla prova i propri limiti fisici, sessuali e morali, entrando in competizione per ottenere i migliori contratti nelle città migliori. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021)affianca Jaz Sinclair neldi The, che presto potrebbe ricevere l'ordine di produzione daPrime Video.è sul punto di approvare la seriedi The, mentre si celebra l'arrivo neldiche affiancherà il preannunciato Jaz Sinclair come svela Variety. Losarà vietato ai minori ed esplorerà le vite dei Supes che frequentano un college gestito da Vought International, alle prese con gli ormoni ed incredibilmente competitivi mentre mettono alla prova i propri limiti fisici, sessuali e morali, entrando in competizione per ottenere i migliori contratti nelle città migliori. ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Boys: Amazon vicina all'approvazione dello spinoff, Lizze Broadway nel cast - HedasGona : RT @AmorexleserieTV: #TheBoys: Lizzie Broadway e Jaz Sinclair si sono unite al cast del potenziale spin-off - Getterbeem : RT @MangaForevernet: ? The Boys - due nuove aggiunte al cast dello spinoff ? ? - MangaForevernet : ? The Boys - due nuove aggiunte al cast dello spinoff ? ? - lebenlouis : ma chi è che annuncia una cosa così grande ed importante con in sottofondo “my milkshake brings all the boys to the… -