Tancredi | alla scoperta del cantante di Amici 20

(Di venerdì 12 marzo 2021), nome d’arte diCantù Rajnoldi, è undi 19 anni. Deve la sua popolaritàpartecipazione ad2021, il talent show di Maria De Filippi, dove è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità. Spinto fin da piccolo da una forte passione per la musica, riesce a coronare il proprio sogno di far ascoltare i suoi inediti al grande pubblico dopo l’ingresso nella scuola più importante della televisione italiana. Ma conosciamo meglio chi è, con alcuni cenni sulla biografia, il percorso compiuto ad20 e i titoli delle sue canzoni. Vi diciamo anche qual è il suo nome su Instagram, così da poter diventare suoi follower. Biografia diCantù Rajnoldi, il nome completo di ...

Advertising

Eliosbm71 : @tancredipalmeri @marco_rogerio_ @GnocchiGene Ci eravamo prima e ci saremo anche dopo, alla faccia tua, Tancredi, e… - Pep9111 : @tancredipalmeri Tancredi ma Cristiano alla fine che fara'? Se va via chi prendiamo? Che ti risulta? A centrocampo… - insicuracronica : @AmiciUfficiale bella la lezione extra per Tancredi ma forse è sfuggito che 'io e la mia signorina' è scritta come… - mariach85054429 : @LadyGiulia_ si può aggiungere tancredi alla tapioca fuscani? deddy, aka, sangio, tancredi , il quartetto di cui n… - g4yscorpio : Tancredi ?????? ti porto alla vittoria -

Ultime Notizie dalla rete : Tancredi alla

Tp24

Qualcuno non ci crederà, ma se faccio una preghiera la divido in parti uguali per la Bussola e per Bose, come nel Gattopardofatale cena di Donnafugata divideva in parti uguali sorrisi ...... già insegnante e curatrice del Circolo dei Lettori: l'AssessoraCultura eScuola di ... del Coordinamento Genitori Democratici, Licia Positò, ex dirigente scolastica, Milena, ...Il 18 marzo, dalle ore 17.30 alle 19, verrà presentato dalle sale del MUSLI in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Tancredi di Barolo e sulla pagina Facebook del MUSLI, il progetto “ ...Sarà, infatti, possibile visitarla il giovedì e il venerdì dalle 10.00 alle 18.00 e saranno previsti due turni, uno alle ore 11.30 e l’altro alle ore 16.00.