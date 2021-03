Serie A 2020/2021, ventisettesima giornata: le probabili formazioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Le probabili formazioni della ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. E’ tutto pronto per questo turno di campionato che vedrà l’Inter andare a caccia dei tre punti per consolidare la vetta contro il Torino all’Olimpico granata. Venerdì due anticipi: Lazio contro il Crotone e Atalanta contro lo Spezia, entrambe in casa prima della Champions. Sassuolo ed Hellas Verona di sabato è una sfida tra sorprese ormai non troppo sorprendenti mentre Benevento-Fiorentina è l’inedito scontro diretto per la salvezza. Genoa e Udinese sono vicine all’obiettivo ma cercano gli ultimi punti della tranquillità l’una contro l’altra come Bologna e Sampdoria. Ostacolo Parma per la Roma che cerca la vittoria per blindare il quarto posto e insidiare una Juventus impegnata sul campo del ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Ledelladi. E’ tutto pronto per questo turno di campionato che vedrà l’Inter andare a caccia dei tre punti per consolidare la vetta contro il Torino all’Olimpico granata. Venerdì due anticipi: Lazio contro il Crotone e Atalanta contro lo Spezia, entrambe in casa prima della Champions. Sassuolo ed Hellas Verona di sabato è una sfida tra sorprese ormai non troppo sorprendenti mentre Benevento-Fiorentina è l’inedito scontro diretto per la salvezza. Genoa e Udinese sono vicine all’obiettivo ma cercano gli ultimi punti della tranquillità l’una contro l’altra come Bologna e Sampdoria. Ostacolo Parma per la Roma che cerca la vittoria per blindare il quarto posto e insidiare una Juventus impegnata sul campo del ...

