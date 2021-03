Prandelli: “Siamo sul pezzo, c’è pressione non paura. Ribery è un valore aggiunto” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta contro il Benevento. Queste le sue parole: “Il senso di responsabilità è un tema che stiamo affrontando, i giocatori sono consapevoli delle difficoltà della partita di domani. Hanno gli stessi punti nostri, ma abbiamo lavorato molto bene e vogliamo fare una grande partita. Siamo sul pezzo e i giocatori sono responsabili per quello che devono fare. Non c’è paura, la pressione fa parte del nostro lavoro e dobbiamo trasformarla in un qualcosa di positivo. Ribery è un valore aggiunto, ha personalità ed esperienza e conosce i tempi di gioco. E’ un leader e quando ci sono partite importanti di solito questi giocatori prendono in mano la ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Il tecnico della Fiorentina, Cesare, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta contro il Benevento. Queste le sue parole: “Il senso di responsabilità è un tema che stiamo affrontando, i giocatori sono consapevoli delle difficoltà della partita di domani. Hanno gli stessi punti nostri, ma abbiamo lavorato molto bene e vogliamo fare una grande partita.sule i giocatori sono responsabili per quello che devono fare. Non c’è, lafa parte del nostro lavoro e dobbiamo trasformarla in un qualcosa di positivo.è un, ha personalità ed esperienza e conosce i tempi di gioco. E’ un leader e quando ci sono partite importanti di solito questi giocatori prendono in mano la ...

