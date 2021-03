**Pd: alle 12,30 atteso tweet Letta, scioglie riserva** (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Enrico Letta scioglierà la riserva alle 12.30. E’ atteso un tweet per quell’ora, a quanto si apprende, in cui l’ex premier dirà se accetterà o meno la proposta di guidare il Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Enricorà la riserva12.30. E’unper quell’ora, a quanto si apprende, in cui l’ex premier dirà se accetterà o meno la proposta di guidare il Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

davidallegranti : C'è un caso interessante: dirigenti del Pd (segretari, ex ministri) dicono che il Pd è malato di potere e pensa sol… - pfmajorino : Mi auguro che l'assemblea nazionale del #PD respinga le dimissioni di #NicolaZingaretti. Abbiamo bisogno di ricostr… - damafiorentina : @szampa56 @PoliticaPerJedi C'è ancora chi è convinto che il 40% degli Italiani stia con Renzi solo perché il 40% de… - MichelaRoi : RT @PoliticaPerJedi: Sogno che il prossimo segretario dica questo: 'Il PdC è Draghi, il programma di governo lo stabilisce lui. A noi sta d… - giap87625642 : RT @roma_paoletta: Domanda stupida: Ma perché i renziani del PD non sono trasmigrati in IV? Che pensavano di fare rimanendo nel PD? Distru… -