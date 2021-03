MotoGP, test Losail 2021: Petrucci è il migliore di giornata, imperversano vento e sabbia (Di venerdì 12 marzo 2021) Nella quinta giornata di test a Losail, la sesta complessiva dedicata alle prove in vista della nuova stagione di MotoGP, a stampare il miglior tempo al termine di una giornata contraddistinta da vento e sabbia è Danilo Petrucci. L’azzurro, col tempo di 1:58.157, è uno dei quattro piloti ad aver fatto registrare almeno un giro cronometrato insieme a Bradl, Nakagami e Pol Espargarò. Tutti gli altri piloti hanno invece preferito non girare a causa delle condizioni della pista: non a caso solo i quattro sopracitati hanno deciso di scendere in pista in seguito all’esposizione della bandiera rossa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Nella quintadi, la sesta complessiva dedicata alle prove in vista della nuova stagione di, a stampare il miglior tempo al termine di unacontraddistinta daè Danilo. L’azzurro, col tempo di 1:58.157, è uno dei quattro piloti ad aver fatto registrare almeno un giro cronometrato insieme a Bradl, Nakagami e Pol Espargarò. Tutti gli altri piloti hanno invece preferito non girare a causa delle condizioni della pista: non a caso solo i quattro sopracitati hanno deciso di scendere in pista in seguito all’esposizione della bandiera rossa. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP test MotoGP - Test Qatar 2 Day 3: Enea Bastianini, 'E' stato bello debuttare in Top Class' Test Qatar 2 Day 3 Ducati Avintia MotoGP 2021 - Enea Bastianini non ha praticamente girato nell'ultima giornata di test IRTA della classe MotoGP in Qatar, dove quasi tutti i piloti fino a poche ore dal termine della sessione sono rimasti ai box a causa delle alte temperature e del forte vento che ha portato sabbia ...

Marquez riceve l'ok dai medici, può tornare in moto ... infatti può tornare in moto, ma non in sella ad una MotoGp: il ritorno ad una moto che richiede ... Sempre in Qatar, in questa settimana, si sono svolti i primi test ufficiali, la sesta ed ultima ...

Jorge Lorenzo analizza Valentino Rossi: “E’ insolito” "Valentino può vincere le gare, non so per il Mondiale, perché devi avere tutto a tuo favore – ha continuato Lorenzo -. Ha il talento e l’esperienza, non ci si può fidare di un Valentino Rossi che sa ...

