Liverpool, Thiago Alcantara criticato: “Non leggo certe cose ma so di non aver fatto bene” (Di venerdì 12 marzo 2021) Un impatto al calcio inglese non al livello delle aspettative. Thiago Alcantara, dopo aver vinto tutto col Bayern Monaco, sperava di poter ripetere le grandi gesta anche al Liverpool ma fin qui ha deluso. Questione di ambientamento ad una nuova realtà, un nuovo stile di gioco e, per sua sfortuna, anche dei piccoli problemi fisici.Dopo la partita vinta dai Reds in Champions League contro il Lipsia, proprio il centrocampista ha voluto parlare ai microfoni di TNT Sports Brasil delle tante critiche ricevute fin qui.Thiago Alcantara: "So di non aver fatto bene"caption id="attachment 1024735" align="alignnone" width="1024" Thiago Alcantara (getty images)/caption"Finalmente tra i migliori contro il Lipsia? In ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Un impatto al calcio inglese non al livello delle aspettative., dopovinto tutto col Bayern Monaco, sperava di poter ripetere le grandi gesta anche alma fin qui ha deluso. Questione di ambientamento ad una nuova realtà, un nuovo stile di gioco e, per sua sfortuna, anche dei piccoli problemi fisici.Dopo la partita vinta dai Reds in Champions League contro il Lipsia, proprio il centrocampista ha voluto parlare ai microfoni di TNT Sports Brasil delle tante critiche ricevute fin qui.: "So di non"caption id="attachment 1024735" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Finalmente tra i migliori contro il Lipsia? In ...

Advertising

ItaSportPress : Liverpool, Thiago Alcantara criticato: 'Non leggo certe cose ma so di non aver fatto bene' - - zazoomblog : Liverpool Thiago dopo la vittoria contro il Lipsia: “Da adesso abbiamo un solo obiettivo” - #Liverpool #Thiago… - Mediagol : Liverpool, Thiago dopo la vittoria contro il Lipsia: 'Da adesso abbiamo un solo obiettivo' - ebenesport : News - Liverpool Transfer News LIVE - Thiago Alcantara recherché - - _wildermind : man city: laporte liverpool: van dijk, gomez, alisson, fabinho, henderson, thiago, mane, alexander-arnold, roberts… -