Isola dei Famosi 2021 | arriva Tommaso Zorzi con un doppio ruolo | ecco cosa farà

Tommaso Zorzi ha detto sì all'Isola dei Famosi 2021: l'influencer è entrato a far parte della squadra di Canale 5 ma con un doppio ruolo. Tommaso Zorzi è ufficialmente parte del cast dell'Isola dei Famosi 2021. Il vincitore del GF Vip 5, dopo un rifiuto iniziale, motivato con l'estrema vicinanza temporale tra i due reality, ha accettato la proposta di Canale 5. Non una semplice partecipazione, quella di Tommaso Zorzi, ma un doppio ruolo: l'influencer milanese sarà infatti opinionista, al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, e conduttore di un programma collaterale, dedicato naturalmente alla nuova avventura

