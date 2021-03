Emergenza Covid, alt ai processi: è a rischio la salute di addetti e cittadini. Esposto dello Studio legale Vizzino (Di venerdì 12 marzo 2021) “Sospendere immediatamente tutte le attività giudiziarie attualmente in corso, al fine di tutelare la salute non solo degli avvocati ma di tutti gli utenti, ciò al fine di evitare danni ed eventuali azioni risarcitorie”. E’ l’invito rivolto alle autorità competenti dallo Studio legale Riccardo Vizzino e Associati, contenuto in un Esposto nel quale si porta “all’attenzione delle Istituzioni e della Cittadinanza la grave situazione che gli avvocati e tutti gli operatori giudiziari stanno vivendo a causa del Covid-19 nello svolgimento delle attività giudiziarie”. “Gli uffici giudiziari – si legge tra l’altro nel documento – continuano a versare in condizioni inidonee allo svolgimento delle attività di giustizia in situazione di diffusione epidemica, come quella che attualmente sta ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) “Sospendere immediatamente tutte le attività giudiziarie attualmente in corso, al fine di tutelare lanon solo degli avvocati ma di tutti gli utenti, ciò al fine di evitare danni ed eventuali azioni risarcitorie”. E’ l’invito rivolto alle autorità competenti dalloRiccardoe Associati, contenuto in unnel quale si porta “all’attenzione delle Istituzioni e della Cittadinanza la grave situazione che gli avvocati e tutti gli operatori giudiziari stanno vivendo a causa del-19 nello svolgimento delle attività giudiziarie”. “Gli uffici giudiziari – si legge tra l’altro nel documento – continuano a versare in condizioni inidonee allo svolgimento delle attività di giustizia in situazione di diffusione epidemica, come quella che attualmente sta ...

