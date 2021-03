Elisabetta Canalis | il suo post è diventato subito virale | il video

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

( FOTO ) ha catturato l'attenzione dei suoi numerosi fan con un video sui social: l'ex velina, 42 anni, ha sfoggiato il fisico scolpito in un breve filmato pubblicato su Instagram. ...Cos'avrà comprato? Rientrata in Italia da Los Angeles anchesi dedica allo shopping in compagnia. Cosa comprano i calciatori? C'è poi il capitolo calciatori. Sono molti gli ...Elisabetta Canalis colpisce tutti i suoi fan con un post che ha pubblicato sui social. Cosa sta facendo? Scopriamolo subito. Elisabetta Canalis, attrice, showgirl e modella italiana naturalizzata ...Elisabetta Canalis condivide una clip per i follower di Instagram che fa tornare il sole: fasciata in un abito bianco è in splendida forma. Scopri di più su RDS ...