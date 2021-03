DIRETTA MotoGP, Test Losail Day5 LIVE: tutti i big ai box per la sabbia in pista, Petrucci l’unico ad aver girato (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.16: Binder non porta a termine il proprio giro, nontando le condizioni di pista pericolose per la sabbia. 15.15: A rompere il silenzio è Brad Binder con la KTM. 15.13: Anche Valentino Rossi sembra soddisfatto dei passi in avanti compiuti. Dopo un mercoledì nel quale ha lavorato quasi prettamente su run brevissimi studiando comparazioni e dettagli, oggi il numero 46 più famoso del mondo ha voluto mettere alla frusta la sua nuova moto anche sul giro secco. 15.10: La moto di Iwata, quindi, sembra pronta a fare la voce grossa quest’anno e, se lo sta dimostrando su una pista solitamente “poco amica” e laddove la potenza del propulsore fa la differenza come Losail, c’è assolutamente da ben sperare per il team giapponese. 15.07: Come è ben noto il ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.16: Binder non porta a termine il proprio giro, nontando le condizioni dipericolose per la. 15.15: A rompere il silenzio è Brad Binder con la KTM. 15.13: Anche Valentino Rossi sembra soddisfatto dei passi in avanti compiuti. Dopo un mercoledì nel quale ha lavorato quasi prettamente su run brevissimi studiando comparazioni e dettagli, oggi il numero 46 più famoso del mondo ha voluto mettere alla frusta la sua nuova moto anche sul giro secco. 15.10: La moto di Iwata, quindi, sembra pronta a fare la voce grossa quest’anno e, se lo sta dimostrando su unasolitamente “poco amica” e laddove la potenza del propulsore fa la differenza come, c’è assolutamente da ben sperare per il team giapponese. 15.07: Come è ben noto il ...

