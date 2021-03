Covid | varianti «preoccupanti» e «interessanti» | qual è la differenza e perché i vaccini funzionano lo stesso

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tra le migliaia diemerse del nuovo Coronavirus, solo alcune dozzine hanno un insieme di mutazioni che interessano la glicoproteina Spike (S), ovvero l’antigene che il virus utilizza per legarsi ai recettori delle cellule e così infettarle. Inoltre, si tratta anche del principale bersaglio del Sistema immunitario, che impara a riconoscere il virus sviluppando anticorpi specifici. Cambi di conformazione dell’antigene possono quindi comportare un SARS-CoV-2 più virulento o capace di evadere meglio le nostre difese immunitarie. Tutte queste sono “variants of interest” (Voi), ovveropotenzialmente, che solo in via teorica potrebbero avere conseguenze significative. Solo su tre di queste abbiamo indizi più concreti negli studi fatti in laboratorio: B.1.1.7 (variante inglese); B.1.351 (un lignaggio della ...