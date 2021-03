Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021)DELL’11 MARZOORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULLA TANGENZIALE EST, UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DALLA TIBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI DA PORTONACCIO. È STATO SPENTO E RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME SULLA CASSIA, CIRCONE TORNATA DUNQUE REGOLARE TRA LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE VITERBO. QUALCHE PROBLEMA PER CHI È IN VIAGGIO SULLA COLOMBO, ABBIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO IN PROSSIMITÀ DI VIE ERMANNO WOLF FERRARI IN DIREZIONE. IN CHIUSURA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO: ...