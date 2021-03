Uomini e Donne, Valentina Autiero incinta? Lei pubblica un test di gravidanza: “Una notizia super” (Di giovedì 11 marzo 2021) Valentina Autiero sta aspettando un bambino? Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che Valentina Autiero fa più parte del parterre senior da qualche mese. Tuttavia l’ex dama del Trono over continua ad essere molto attiva su Instagram. A tal proposito, nelle ultime ore la donna è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di una presunta gravidanza. La maestra infatti, fra le sue Stories di IG ha condiviso lo scatto di un test di gravidanza di una donna incinta. In tutti questi anni la diretta interessata non ha mai nascosto il desiderio di diventare madre, ma al momento non è chiaro se sia in dolce attesa lei oppure qualcuno a lei vicina. L’ex dama mostra la foto di un test di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 marzo 2021)sta aspettando un bambino? Chi seguesa perfettamente chefa più parte del parterre senior da qualche mese. Tuttavia l’ex dama del Trono over continua ad essere molto attiva su Instagram. A tal proposito, nelle ultime ore la donna è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di una presunta. La maestra infatti, fra le sue Stories di IG ha condiviso lo scatto di undidi una donna. In tutti questi anni la diretta interessata non ha mai nascosto il desiderio di diventare madre, ma al momento non è chiaro se sia in dolce attesa lei oppure qualcuno a lei vicina. L’ex dama mostra la foto di undi ...

