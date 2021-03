Tirreno-Adriatico, Julian Alaphilippe mette la firma del campione del mondo a Chiusdino. Battuto van der Poel (Di giovedì 11 marzo 2021) Un parterre de roi alla Tirreno-Adriatico 2021. Sin dalla seconda tappa è spettacolo assoluto alla Corsa dei Due Mari. Un ordine d’arrivo da sogno in quel di Chiusdino: a trionfare è il campione del mondo Julian Alaphilippe che, in uno sprint ristretto, supera van der Poel, van Aert (che mantiene la maglia di leader della classifica generale) e Pogacar. Sei corridori all’attacco nelle prime fasi di gara: Simon Pellaud (Androni), Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Vincenzo Abanese e John Archibald (Eolo Kometa), Simone Velasco (Gazprom) e Pieter Vanspeybrouck (Intermarchè Wanty Gobert). Per loro vantaggio massimo che è salito oltre i 5?, salvo poi iniziare a mano a mano a perdere secondi dal gruppo. La corsa si è accesa a circa 40 chilometri dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Un parterre de roi alla2021. Sin dalla seconda tappa è spettacolo assoluto alla Corsa dei Due Mari. Un ordine d’arrivo da sogno in quel di: a trionfare è ildelche, in uno sprint ristretto, supera van der, van Aert (che mantiene la maglia di leader della classifica generale) e Pogacar. Sei corridori all’attacco nelle prime fasi di gara: Simon Pellaud (Androni), Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Vincenzo Abanese e John Archibald (Eolo Kometa), Simone Velasco (Gazprom) e Pieter Vanspeybrouck (Intermarchè Wanty Gobert). Per loro vantaggio massimo che è salito oltre i 5?, salvo poi iniziare a mano a mano a perdere secondi dal gruppo. La corsa si è accesa a circa 40 chilometri dal ...

