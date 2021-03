Quirinale | Francis Fernando | amico di anziani e disabili | ‘tutor’ esperto di Dad**

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) –Chkrawarthige Praveen, 17 anni, residente a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza, partecipa a esperienze di aiuto presso l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano (Padova), dove trovano assistenza più di 500 ospiti portatori dità e. Qui si è distinto per la particolare attitudine all’ascolto delle persone anziane, verso le quali dimostra non solo rispetto ma empatia, essendo capace di valorizzare i loro racconti e le loro esperienze di vita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Grazie al suo lavoro organizzativo e di coordinamento tanti scout sono riusciti ad alleviare le difficoltà di persone costrette a casa e in stato di bisogno;Fernando Chkrawarthige Praveen, ...Se ' The Economy of' - la kermesse che Bergoglio avrebbe voluto tenere ad Assisi, ma che poi è stata rimandata a causa della pandemia - , si fosse svolta, avremmo avuto modo di conoscere ...ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che nel 2020 si sono distinti "per l'impegno e ...Il presidente della repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 attestati d'onore di "Alfiere della repubblica" a giovani che nel 2020 si sono distinti "per l'impegno e le azioni coraggiose e solida ...