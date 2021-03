Parigi-Nizza 2021: Sam Bennett serve il bis a Bollène. Quinto Giacomo Nizzolo (Di giovedì 11 marzo 2021) Sam Bennett (Deceunick-Quick Step) serve il bis sulle strade della Parigi-Nizza 2021 e conquista anche la quinta tappa, la Vienne-Bollène. Al secondo posto si è piazzato il francese Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), mentre sul gradino più basso del podio sale il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Il migliore degli italiani è stato Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), il quale è giunto Quinto. Resta in maglia gialla lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). La gara, a 35 chilometri dal traguardo, ha visto proprio la maglia gialla Primoz Roglic cadere insieme ad alcuni suoi compagni. Lo sloveno non si è fatto male ed è rientrato nel plotone, ma Tony Martin, prezioso gregario del vincitore dell’ultima Liegi-Bastogne-Liegi, benché ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Sam(Deceunick-Quick Step)il bis sulle strade dellae conquista anche la quinta tappa, la Vienne-. Al secondo posto si è piazzato il francese Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), mentre sul gradino più basso del podio sale il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Il migliore degli italiani è stato(Qhubeka ASSOS), il quale è giunto. Resta in maglia gialla lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). La gara, a 35 chilometri dal traguardo, ha visto proprio la maglia gialla Primoz Roglic cadere insieme ad alcuni suoi compagni. Lo sloveno non si è fatto male ed è rientrato nel plotone, ma Tony Martin, prezioso gregario del vincitore dell’ultima Liegi-Bastogne-Liegi, benché ...

